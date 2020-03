4 tajomstvá na udržanie sukulentov nažive

Sukulenty možno použiť na mnoho zaujímavých dekorácií. Veľmi sa mi páčia, pretože majú rôzny vzhľad a vyžadujú málo vody, takže môžu zostať dlhšie odkázané na seba.

Na ich rast (ktorý je dosť pomalý) nie je potrebné veľa živín, ich korene sa zmestia aj v malom priestore, takže sa môžu skutočne vysádzať na extrémnejších miestach, nielen v kvetináči.

zahradavil.eu

Ako môžu byť udržiavané nažive na dlhú dobu, aby dlho zdobili a prípadne aj rozkvitli? Ich životnosť určujú v zásade nasledujúce štyri faktory:

1. Pôda - Sukulenty sa vedia vyvýjať v dobre vodu priepustnom prostredí. Pôdna zmes vhodná pre nich zaisťuje, že ich korene nie sú nikdy ponorené do vody, preto je pre výsadbu dôležité používať kvetinovú pôdu pre sukulenty. My ju môžeme taktiež namiešať, kvalitnú zeminu s perlitom alebo jemným štrkom. Ak je vysadený vonku, musí mať nádoba drenážny otvor, ktorý umožní odtekanie prebytočnej vody od koreňov. V interiéri však dajte na dno kvetináča vrstvu štrku a na ňu dajte kvetinovú pôdu, ktorá vyhovuje potrebám rastlín. Sukulenty majú radi, keď ich listy nie sú v kontakte s vodou, napr. položte malé kamienky na zeminu tesne pod listy rastliny.

bernikert.blog.hu

2. Dostatok svetla. Vo svojom pôvodnom prostredí dostávajú veľa svetla a my im to musíme tiež zabezpečiť. Umiestnime tieto rastliny do okna. Od jari do jesene ich môžeme pestovať v záhrade alebo na terase, ale v zime väčšina sukulentov musí byť umiestnená na chránenejšom mieste, pretože mráz neznášajú (s výnimkou našich orpine a rozchodníkov). Keď ich dáme do záhrady na jar, postupne ich navykajme na slnko,priame slnečné svetlo môže spáliť ich listy.

pinterest.com

3. Dostatočné množstvo vody - Príliš veľa vody nemajú vôbec radi. Potrebujú trochu viac vody od jari do jesene, ale medzi dvomi zavlažovaniami musí pôda vyschnúť. V zimných mesiacoch im stačí aj menej vody. Pri zalievaní majú listy zostať suché, radšej zalievajme pôdu vedľa rastliny. Celkovo vzaté: ak dostanú menej vody, ako potrebujú, vidíte to dobre na ich listoch, pretože začínajú vráskavieť, ak majú príliš veľa vody, vždy sú mokré korene, vtedy nie je isté že prežije.

coolcreativity.com

4. Poskytnutie ideálnej teploty. Teploty pod 5 stupňov Celzia neznášajú dobre (s výnimkou našich rozchodníkov a orpine), preto sa ich oplatí prezimovať v interiéri. Samozrejme pri pestovaní v interiéri to nie je problém.

pinterest.com

+1 Nemajú potrebu mať veľa vlhkosti, takže sa neoplatí ich umiestniť do uzavretej sklenenej nádoby, tam patria skôr paprade a iné rastliny obľubujúce vlhké prostredie.

Sukulenty, sú rastliny odolné voči suchu, ktoré nazývame aj suchomilné, tieto ukladajú vodu do svojho zhrubnutého kmeňa (kmeňové sukulenty) alebo listov (listové sukulenty). Vyskytujú sa hlavne v teplých a klimatických podmienkach dlhodobejšie bez dažďov. Ukladaním vody sa prispôsobili tolerancii sucha. Kmeňové sukulenty napr. väčšina kaktusov, listové sukulenty, napr. aloe, echeveria. U nás rastúce listové sukulenty: rozchodník a tučnolisté. V našej klíme je však veľa sukulentov citlivých na mráz, a preto ich nemožno počas celého roka uchovávať vonku.

zahradavil.eu

zahradavil.eu

zahradavil.eu

zahradavil.eu